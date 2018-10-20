CHP Yozgat’a talip



CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar parti olarak Yozgat’taki tüm belediyeler talip olduklarını belirtti. CHP İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, STK temsilcileri, aday adayları ve partililer katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Yaşar, yerel seçimde Türkiye’nin tek adam rejimine ‘dur’ dememesi durumunda, Türkiye’nin uçuruma yuvarlanabileceğini söyledi. İl Başkanı Yaşar, “CHP olarak bir seferberlik anlayışı içinde çalışmak zorundayız. Çocuklarımız için çalışacağız. Her ilçede, her ilde bir adayımız olacak ve tüm aday adaylarımız bir olan adayımızın etrafında kenetlenmek zorundadır. Öyle de olacak. Aksi takdirde Yozgat’a ve ülkemize zarar vermiş oluruz” diye konuştu.

CHP DERMAN OLACAK

CHP Parti Meclisi Üyesi Yaşar Seyman, Yozgat İl Örgütünde partililerine seslendi. Parti Meclisi Üyesi Seyman Yozgat’ın önemli bir şehir olduğunu, bağrından kıymetli değerler çıkardığını hatırlattı. Yozgat’ta son seçimlerde oylarını 10 bin civarında yükselten partililerine teşekkür eden Seyman, CHP’nin ve sosyal demokratların yerel politikalarda dünyaya örnek olduğunu savundu. Seyman, “Belediyeciliğin anası da ,babası da CHP’dir. Türkiye’ye efsane belediye başkanları kazandırmış bir partiyiz” dedi. Seyman, CHP’nin yeni sloganının ‘Derman Belediyeciliği’ olduğunu aktararak, “Yerel seçimde Yozgatlılarla birlikte çalışacağız. Adaylarımız iddia ile çıkmalı ve ‘ben Yozgat’ı alacağım’ demelidir” şeklinde konuştu.



YOZGATLI KUVAYI MİLLİYECİDİR

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yozgat’ta partililerine hitap etti. Yerel seçim çalışmaları için kente gelen milletvekili Sertel Yozgatlıların Kuvayı Milliyeci olduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Yozgat Milletvekili Keven’in yardımcısı olarak da çalışacağını belirtti. Milletvekili Sertel, İzmir’de yaşayan Yozgatlılarla iç içe olduğunu ve Yozgatlıları yakından tanıdığını ifade etti. Tüm Yozgatlıların Mustafa Kemal Atatürk’ü sevdiğini vurgulayan Sertel, “Yozgat’ta sağcısı solcusu Mustafa Kemalcidir. Bunun istisnası olmaz. Yozgatlılar Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyeti kuranlara saldıranları sevmez ve buna müsaade etmez, onları benimsemez. Yozgatlılar Kuvayı Milliyecidir” dedi. Yozgatlıları ‘vatan topraklarına sahip çıkan babayiğitler’ olarak tanımlayan Sertel, “Yozgatlılar o toprakların nasıl kazanıldığını iyi bilir, nasıl güçlüklerle korunduğunu da Yozgat halkı iyi bilir” şeklinde konuştu.



KÜSLÜK OLMAYACAK

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Yozgat’ı içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmak adına tüm CHP’lilerin fedakarca çalışması gerektiğini söyledi. Yozgat’a gelerek partilileriyle buluşan CHP’li vekil Şevkin, Türkiye ve Yozgat’ın zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini savundu. Milletvekili Şevkin, “Ülkede bu kadar olumsuzluk varken CHP’lilerin bir arada olması lazım. Yozgat’ı, Türkiye’yi yeniden yapılandırması lazım. Aramızdaki basit sorunlara takılı kalmamak zorundayız. Küslük ve kırgınlık olmadan seçimlere hazırlanmalıyız ve ülkemizi bu durumdan kurtarmalıyız” şeklinde konuştu.



HERKESTEN OY İSTEYECEĞİZ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yerel seçimlerde CHP’nin kimseyi ötekileştirmeden tüm Yozgatlılardan oy isteyeceğini söyledi. Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarına seçildiği günden bu yana çözüm arayan Keven, yerel seçimlerde tüm güçleriyle çalışacaklarını bildirdi. Partililerine hitap eden Ali Keven, Yozgat’ta kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan herkesi kucaklayarak oy istemeleri gerektiğini aktardı. Milletvekili Keven, “Yapılacak yerel seçim sıradan seçim değil. Bu seçim, bu ülkenin yön tayin etme seçimidir. Bu seçimde kimseyi genel anlamda ötekileştirmeden herkesten oy isteyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Süreç kötüye gidiyor, nereye gideceği de belli değil. Bu seçim, ülkenin yön tayin etme seçimidir” şeklinde konuştu.

