CHP yol haritasını Belirleyecek

Toplantıya CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3 Kasım Çarşamba günü Yozgat’a geleceğini hatırlatan Yaşar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’a ve Yozgatlıya çok değer verdiğini belirtti. Yaşar, ‘‘Genel Başkanımız Türkiye’nin her yerinde nerede bir miting varsa, toplantı varsa orada Yozgat’ın tarımını ve özellikle Yozgat’ın kokulu mercimeğini tanıttı. Yozgat’a özel bir ilgisi, özel bir alakası var. Bu kapsamda Yozgat’taki kanaat önderlerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, muhtarlarımızı, değerli yurttaşlarımızı sohbet toplantısına davet ediyorum. Yozgat’ımıza yakışır bir şekilde bugünün ana muhalefet partisi, yarının iktidar partisi olacak olan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanını hak ettiği şekilde karşılayıp, misafir edip, göndereceğiz” dedi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise, Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’ı İç Anadolu’nun kalbinde bir il olarak gördüğünü ve Yozgat’ın kaybettiklerini toparlayabilme adına Yozgat’a geleceğini ifade etti. Durmaz, ‘’Yozgat’ın üretimden ve devlet yatırımlarından planlı bir şekilde nasibini alması adına ve ortada seçim yokken burada buluşacağı Yozgatlılar ile yörenin sorunlarını ve bunların çözümlerini konuşmak için buraya gelecek’’ diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bu gezisinin çok önemli bir amacı olduğunu söyleyen CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Yozgat’ın yol haritasını çıkarmak üzere Genel Başkanımız buraya geliyor. Düzenlenecek toplantıya katılan herkes Genel Başkanımıza nezaket ölçüsünde her türlü soruyu sorabilir. Bu toplantıda Yozgat’ı kalkındırmak, güçlendirmek için neler yapılabilir, Yozgat’ta göç nasıl durdurabilir, Akdağmadeni’nin salebi, Yozgat’ın doğa ve tarihi turizmini, Yerköy, Sorgun, Boğazlıyan’ın termal ve seracılığını nasıl planlı bir şekilde ayağa kaldırılabilir onu konuşmak üzere Yozgat’a gelecek. Lütfen CHP ile ilgili kafasında sorusu olan herkes gelsin ve birinci ağızdan cevap alsınlar” şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•