CHP UMUT OLDU

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP’li adayların Yozgat’ı karış karış dolaşarak tüm seçmenle buluştuğunu ve özellikle ilçelerde büyük umut ve desteklerle karşılandıklarını aktardı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgatlı seçmenin 16 yıldır umduğunu bulamadığını, ihtiyaç duyduğu ve istediği hizmetleri iktidar tarafından alamadığını hatırlattı. Yozgatlı vatandaşların eriyen Yozgat’ta geçim mücadelesi veremez duruma geldiği için, göçmek durumunda kaldığını ve 24 Haziran seçimlerinde bu duruma ‘dur’ diyeceğini belirten Abdullah Yaşar, “Özellikle ilçe ve köy gezilerimizde bu durumu çok net görüyoruz. Halkımız CHP adaylarını umut olarak görüyor, değişim ve hak edilenin alınması için CHP’ye bu seçimde şans vermeyi düşünüyor” diye konuştu.

İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP adaylarının Yozgat’ın evladı olduğunu ve senelerdir Yozgat için hizmet verdiğini de hatırlatarak “Parlamento seçimlerinde adaylarımıza sahip çıkıldığı gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Türkiye’nin evladı olan Muharrem İnce’ye Yozgatlı seçmenden inşallah destek gelecek” ifade etti.

