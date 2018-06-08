Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95876
ALTIN
186.974
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0020
EURO
5.2679

CHP UMUT OLDU

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar 24 Haziran seçimleri öncesi Yozgat’ta seçim çalışmalarını hızlandırdıklarını ve Yozgatlı seçmenin umudu olduklarını söyledi.

CHP UMUT OLDU

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar 24 Haziran seçimleri öncesi Yozgat’ta seçim çalışmalarını hızlandırdıklarını ve Yozgatlı seçmenin umudu olduklarını söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
78 Okunma
CHP UMUT OLDU

CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP’li adayların Yozgat’ı karış karış dolaşarak tüm seçmenle buluştuğunu ve özellikle ilçelerde büyük umut ve desteklerle karşılandıklarını aktardı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgatlı seçmenin 16 yıldır umduğunu bulamadığını, ihtiyaç duyduğu ve istediği hizmetleri iktidar tarafından alamadığını hatırlattı. Yozgatlı vatandaşların eriyen Yozgat’ta geçim mücadelesi veremez duruma geldiği için, göçmek durumunda kaldığını ve 24 Haziran seçimlerinde bu duruma ‘dur’ diyeceğini belirten Abdullah Yaşar, “Özellikle ilçe ve köy gezilerimizde bu durumu çok net görüyoruz. Halkımız CHP adaylarını umut olarak görüyor, değişim ve hak edilenin alınması için CHP’ye bu seçimde şans vermeyi düşünüyor” diye konuştu.
İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP adaylarının Yozgat’ın evladı olduğunu ve senelerdir Yozgat için hizmet verdiğini de hatırlatarak “Parlamento seçimlerinde adaylarımıza sahip çıkıldığı gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Türkiye’nin evladı olan Muharrem İnce’ye Yozgatlı seçmenden inşallah destek gelecek” ifade etti.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SEÇİM BİRAZ DA STRATEJİDİR
SEÇİM BİRAZ DA STRATEJİDİR
Sağlıklı siyaset
Sağlıklı siyaset
MHP’liler Sivas’a gitti
MHP’liler Sivas’a gitti
FARKLI BİR HESAP…
FARKLI BİR HESAP…
MHP’liler iftarda buluştu
MHP’liler iftarda buluştu
CHP'liler Sarıkaya'da kucaklandı
CHP'liler Sarıkaya'da kucaklandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim