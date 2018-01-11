CHP tempo artırıyor

Yaşar, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Bazı parti teşkilatı üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette CHP İl Başkanı Yaşar, partisinin politikaları konusunda bilgi verdi. Yaşar, Türkiye’nin ciddi sıkıntılar yaşadığını, bunlardan Yozgat’ın da fazlasıyla etkilendiğini söyledi. Yaşar, ‘Önümüzdeki süreç içerisinde tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte alana ilip, köy, köy, kasaba kasaba gezip, partimizin politikalarını anlatıp, hükümetin yanlışlarını halkımıza anlatacağız’ dedi.