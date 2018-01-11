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CHP tempo artırıyor

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, kongre çalışmalarını tamamladıklarını, bundan sonraki süreçte ise alana inip, daha etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

CHP tempo artırıyor

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, kongre çalışmalarını tamamladıklarını, bundan sonraki süreçte ise alana inip, daha etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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CHP tempo artırıyor

Yaşar, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetemizi ziyaret etti. Bazı parti teşkilatı üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette CHP İl Başkanı Yaşar, partisinin politikaları konusunda bilgi verdi. Yaşar, Türkiye’nin ciddi sıkıntılar yaşadığını, bunlardan Yozgat’ın da fazlasıyla etkilendiğini söyledi. Yaşar, ‘Önümüzdeki süreç içerisinde tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte alana ilip, köy, köy, kasaba kasaba gezip, partimizin politikalarını anlatıp, hükümetin yanlışlarını halkımıza anlatacağız’ dedi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 19:02
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