CHP temkinli bekledi

CHP Yozgat İl Örgütü’nde bir araya gelen aday ve partililer, sonuçları buradan izledi. CHP Yozgat Gençlik Kolları mensupları ise bilgisayar sistemleri üzerinden, parti genel merkezine aktarılan verileri takip ederek adayları bilgilendirdi. Yozgat’ta 16 yıl aradan sonra milletvekili çıkaran CHP’de sevinç gösterileri de temkinli yapıldı. Sonuçlardan emin olunana kadar, sandık takibini sürdüren CHP, bir milletvekilliğini garantilemesinin ardından, bazı partililer sevinç gösterileri yaptılar. CHP’liler Cumhuriyet Alanı’nda toplanan AK Parti ve MHP’liler ile karşı karşıya gelmemek ve olası tatsızlıkları önlemek adına Un Pazarı’nda davul-zurna eşliğinde kısa ve sade bir kutlama yapmayı tercih etti.