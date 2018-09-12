CHP, tarımı konuştu

Sarıbal, "CHP olarak bizim görevimiz, hiç suçu olmayan, bu krizden en fazla etkilenen köylünün, memurun, esnafın, öğrencinin, öğretmenin yanında olmak, onlarla bu sorunu paylaşmak, onların bu sorun karşısında ezilmelerine engel olmak. Bütün bu gerçeklik içerisinde bu sorunun çözümünün ancak CHP ve onun kadrolarının ile onun devlete olan bağlılığını çözebileceğine inanıyoruz" dedi.

Yozgat'ta bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarını belirten Sarıbal, "Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile görüşeceğiz. Bu krizin kendilerini nasıl etkilediğini soracağız. Bu krizden çıkışta önerilerinin ne olacağını soracağız. Elbette biz de kendimize dair bu krizden nasıl çıkacağımızı tek tek anlatacağız. CHP'nin, bu krizden çıkışıyla ilgili 13 temel önerisi var. Ayrıca Tayyip Erdoğan'a da bir 9 soruluk temel programımız ve planımız var bunları gittiğimiz yerde anlatacağız. Derdimiz açık, krizden kurtulmamız lazım. Hepimiz yoksullaştık. 'Benim haberim yok, ben bilmiyorum' demeyeceğiz. Hepimiz bu krizden etkilendik, bu krizden yine çıkmak kendimizle mümkün. Bir başka yerden bir başka kurtarıcı bekleyemeyiz. 'Borç alan emir alır' demişlerdi. Şimdi soruyu biz soruyoruz. Borcu aldınız emri de mi oradan aldınız" diye konuştu.

SORUN DİNLEDİ

Sarıbal, CHP Yozgat Milletvekili Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ve bazı partililerle birlikte Yozgat Ziraat Odasın da çiftçilerle bir araya geldi. Burada çiftçi kredi borcunu anlattı, gübre, mazot giderlerinin arttığına vurgu yapıldı. Sarıbal, ‘’Buğday fiyatı 87 kuruş. AK Parti iktidarı 2017'de 5 milyon ton buğday ithal etti. Yerli üretim ithale kurban verildi. Çiftçi köylü kentli elele verip bunun hesabını sormamız lazım’’ dedi.

Sarıbal ve Keven, Damızlık Üreticileri Birliği’ni de ziyaret etti. Sarıbal, "Yerli üretici dururken adını bilmedikleri ülkelerden hayvan ithal ettiler. Denetimsiz hayvanlar bayramda piyasaya sürüldü. Hayvancılık politikası şarbona bulaştırıldı. Süt üreticisi zor durumda bırakıldı. Büyük firmalar tekel oluşturuyor. Küçük üretici son zamlarla çok zor durumda" diye konuştu.

Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Köy Muhtarları Derneği, Tümsiad ve Sorgun Şeker-İş Sendikasını da ziyaret etti. Sekili Köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

