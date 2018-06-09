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CHP Şefaatli’deydi

CHP Yozgat Milletvekili adayları Şefaatli ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

CHP Şefaatli’deydi

CHP Yozgat Milletvekili adayları Şefaatli ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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CHP Şefaatli’deydi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçeyi ziyaret eden milletvekili adayları esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Milletvekili Adayı Ali Keven, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, Şefaatli ilçesinde halkın sorun ve sıkıntılarını dinledi. CHP adayı Ali Keven, halkın sorun ve sıkıntılarını CHP’nin çözeceğinin sözünü vererek, bu seçimde Şefaatli halkından CHP’ye destek istedi.

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