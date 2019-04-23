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CHP saldırıyı kınadı

YOZGAT’ta CHP İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

CHP saldırıyı kınadı

YOZGAT’ta CHP İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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CHP saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen Basın açıklamasında, Kılıçdaroğlu’na yönelik gerçekleştirilen saldırı sert bir dille kınandı. Basın açıklamasına İYİ Parti İl Başkanı Osman Ataman da katıldı. CHP Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk, saldırının aynı zamanda şehide ve ailesine de yapıldığını, şehit ailesini hedef alan büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti. Yapılan eylemin sadece bir protesto ve provokasyon olmadığını söyleyen Selçuk, saldırının son derece organize bir eylem olduğunu savundu. Gençlik Kolları Başkanı Selçuk, “Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna yapılmıştır" dedi.
Saldırının azmettiricilerinin belli olduğunu ifade eden Selçuk, “Adına gazete denen bir takım paçavralarda kimler CHP’yi ve partilileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması için kim talimat verdiyse, CHP’ye kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar onlardır” şeklinde konuştu.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Selçuk, Türkiye’yi korku ve terör ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı uyanık olduklarını vurgulayarak, Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı’nın derhal istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın olay yerinde yaptığı konuşmayı da eleştirerek, “Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler” ifadelerini kullandı.

 

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