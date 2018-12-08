CHP netleştiriyor

CHP Yozgat’ta daha önce Çayıralan Belediye Başkan adayı olarak Ömer Codar ismini ilan etmişti. CHP’nin önceki günkü basın toplantısında ise ön yoklama ile belirlenen Ali Ayık, CHP’nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı oldu. Çandır ilçesinin adayı ise Tayyar Erdoğan oldu. CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Genel merkezimizle yaptığımız istişareler, anket çalışmaları ve ilçelerimizin özel durumlarına göre adaylarımızı ilan etmeyi sürdürüyoruz. Şu ana kadar üç ilçe adayımızı ilan ettik. Diğer ilçelerimizde de aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Her ilçede seçimleri kazanabilmek için aday belirliyoruz” diye konuştu.

