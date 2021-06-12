CHP Milletvekili Keven sorun dinledi

Keven, Yozgat mahalle muhtarları ile Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odasını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Keven’e CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ile bazı il yöneticileri eşlik etti. Milletvekili Keven ilk olarak mahalle muhtarlarını ziyaretle başlayarak yeni seçilen Tekke Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslukılıç'ı ve Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Gülseven Sevimli Bulut'u tebrik etti. Daha sonra Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun'u ziyaret eden Milletvekili Keven, esnafın sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Keven, ‘’Eyüp başkan ile bir yıldır iş yapamayan kahveci esnafını konuştuk. Baba mesleğim olan lokantacılığın yaşadığı sorunları konuştuk. Yapılması gereken destekleri bir yılı aşkın süredir sürekli gündeme taşıyoruz. Esnaf ‘yeter artık’ diyor. Hiç olmazsa BAĞKUR sigorta primlerini sosyal devlet olarak karşılanmasını talep ediyor’’ dedi. Keven, yıllarca vergi ödeyen esnafın bir yıl düzenli destek istediğine vurgu yaparak, esnafın pandemide daha da büyüyen ekonomik darboğaza bir çözüm aradığını, çözümün ise, ülke kaynaklarının saray çevresinin ve onların beslediği müteahhitlerin yararına olacak şekilde değil, milyonlarca halkın yararına olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Keven, ‘’Çözüm, 83 milyon olarak ödediğimiz vergilerin usulsüz ihalelerle yandaşların cebine akıtılmasını, yazlık ve kışlık saraylara harcanmasını önleyip esnafa, çiftçiye, üreticiye geri dönmesini sağlamaktır’’ diye konuştu. Keven, bu gerçekleri kabul ettirene kadar esnafın, üreticinin, emekçinin, çiftçinin yaşadığı sorunları TBMM'de gündemde tutmaya devam edeceğini, ‘para babalarının değil bu insanların bir temsilcisi’ olduğunu anlattı. Yozgat İl Müftülüğünü de ziyaret eden Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Müftülüğüne atanan Ali Gülden'e görevinde başarı diledi. Keven, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. •Ahmet Ayverdi•