Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
506.359
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8454
EURO
10.1213

CHP Milletvekili Keven sorun dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy’den sonra Yozgat merkezde de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:50
CHP Milletvekili Keven sorun dinledi

Keven, Yozgat mahalle muhtarları ile Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odasını ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Keven’e CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ile bazı il yöneticileri eşlik etti. Milletvekili Keven ilk olarak mahalle muhtarlarını ziyaretle başlayarak yeni seçilen Tekke Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslukılıç'ı ve Şeyh Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Gülseven Sevimli Bulut'u tebrik etti. Daha sonra Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun'u ziyaret eden Milletvekili Keven, esnafın sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Keven, ‘’Eyüp başkan ile bir yıldır iş yapamayan kahveci esnafını konuştuk. Baba mesleğim olan lokantacılığın yaşadığı sorunları konuştuk. Yapılması gereken destekleri bir yılı aşkın süredir sürekli gündeme taşıyoruz. Esnaf ‘yeter artık’ diyor. Hiç olmazsa BAĞKUR sigorta primlerini sosyal devlet olarak karşılanmasını talep ediyor’’ dedi. Keven, yıllarca vergi ödeyen esnafın bir yıl düzenli destek istediğine vurgu yaparak, esnafın pandemide daha da büyüyen ekonomik darboğaza bir çözüm aradığını, çözümün ise, ülke kaynaklarının saray çevresinin ve onların beslediği müteahhitlerin yararına olacak şekilde değil, milyonlarca halkın yararına olacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Keven, ‘’Çözüm, 83 milyon olarak ödediğimiz vergilerin usulsüz ihalelerle yandaşların cebine akıtılmasını, yazlık ve kışlık saraylara harcanmasını önleyip esnafa, çiftçiye, üreticiye geri dönmesini sağlamaktır’’ diye konuştu. Keven, bu gerçekleri kabul ettirene kadar esnafın, üreticinin, emekçinin, çiftçinin yaşadığı sorunları TBMM'de gündemde tutmaya devam edeceğini, ‘para babalarının değil bu insanların bir temsilcisi’ olduğunu anlattı. Yozgat İl Müftülüğünü de ziyaret eden Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Müftülüğüne atanan Ali Gülden'e görevinde başarı diledi. Keven, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. •Ahmet Ayverdi•

Anahtar Kelimeler:
CHP Milletvekili Keven Sorun Dinledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ESNAF DERT KUPU
ESNAF DERT KUPU
CHP’li kadınlar buluştu
CHP’li kadınlar buluştu
Babacan geliyor
Babacan geliyor
Gelecek Partisi’nde atama
Gelecek Partisi’nde atama
Köyde açılış yaptılar
Köyde açılış yaptılar
Gençlerden ziyaret
Gençlerden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim