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CHP'liler Sarıkaya'da kucaklandı

CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Nadir Ünal, R. Özgür Karslıoğlu, Şahin Bozdemir, Sarıkaya ilçesinde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.

CHP'liler Sarıkaya'da kucaklandı

CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Nadir Ünal, R. Özgür Karslıoğlu, Şahin Bozdemir, Sarıkaya ilçesinde halkın yoğun ilgisiyle karşılandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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CHP'liler Sarıkaya'da kucaklandı

Adaylar, Sarıkaya ilçesine yaptıkları ziyaret öncesinde CHP Sarıkaya İlçe Başkanlığını ziyaret edip, İlçe Başkanı İzzet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Sarıkaya ilçesinin sorunları ve beklentileri hakkında bilgi edinen adaylar, daha sonra ilçe esnafını dolaşarak, ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu. Sarıkaya ilçesini sokak sokak, cadde cadde dolaşan CHP adayları, halkın olumlu tepkisi ve teveccühüyle karşılaştı. Kadınlar, CHP adaylarıyla tokalaşırken, üçüncü sıra adayı R. Özgür Karslıoğlu’na sarılıp, ‘yanındayız’ mesajıyla birlikte, dertlerini, dileklerini anlattılar. CHP Yozgat Milletvekili adayı Alı Keven, ‘’Gezdiğimiz her yerde bize karşı yoğun bir teveccüh konusu. Esnafımız, çalışanlarımız, köylümüz, çiftçimiz, halkımızın her kesiminden insanımız bizlerimi bağrına basıp, dertlerini anlatıyor. Onların dertlerine, Yozgat’ın sorunlarına derman olmak üzere bu yola çıktık. Yetki istiyoruz’’ dedi.

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