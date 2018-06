CHP İlçe turlarını tamamladı

Hafta sonunda Boğazlıyan ilçesinde bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen İftar Programına katılan CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir, Çekerek ilçesinde de esnaf ve sanayi ziyaretinde bulunup, sorun dinlediler. Gittikleri tüm ilçelerde seçmenlerin büyük ilgisi ile karşılaşan CHP Yozgat Milletvekili adayları, esnafın, sanatkarın, işçinin, emelinin, dulun, yetimin, üretenin, çiftçinin, halkın her kesiminin yaşanılan sıkıntılardan olumsuz etkilendiklerini belirtip, sorunun bir an önce çözümlenmesini beklediklerini belirttiler. CHP Adayı Ali Keven, ‘’Halkımızın her kesimi gerçekten çok perişan durumda. Üretim yok, üretilen pahalı ve alıcı bulunamıyor. Halkın sorunlarını çözmeye yönelik yerinde araştırmaları uzmanlar tarafından yaptırdık. Çözümlerini ürettik. İktidarın bu çalışmalarımızdan yararlanması için kamuoyu ile paylaştık. Ama yapmadılar, halkı sıkıntılarıyla baş başa bıraktılar. İktidar vizesini aldığımızda sorunları çözebilecek çözüm paketlerimiz, kısa, orta ve uzun vadede hemen devreye sokulacaktır’’ dedi.