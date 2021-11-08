CHP İl Başkanı Yaşar, ziyareti değerlendirildi

İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki ziyaretlerine oranla daha çok ilgi gösterdiğini, ziyaretin üzerinden günler geçmesine rağmen hala gündemde olduğunu belirterek basın mensuplarını Kılıçdaroğlu’nun ziyaret hakkındaki fikirlerini sordu. Kılıçdaroğlu’nun Yozgat ziyaretinin dolu dolu geçtiğini ifade eden Yaşar, bu ziyaretten hem halkın hem de Kılıçdaroğlu’nun çok memnun kaldığını belirtti. Yaşar, Yozgat’ın artık CHP konusunda fikirlerinin değiştiğini ve Yozgat’ın CHP iktidarına hazır olduğunun altını çizerek, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretine yoğun ilgi gösteren Yozgat halkına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•