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CHP iddialı

CHP Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını çözmek için yola çıktığını söyledi.

CHP iddialı

CHP Yozgat Milletvekili Adayı Ali Keven, Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını çözmek için yola çıktığını söyledi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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CHP iddialı

CHP Milletvekili Adayı Ali Keven ve Özgür Karslıoğlu, beraberinde İl Başkanı Abdullah Yaşar ve partililerle birlikte gazetemizi ziyaret etti. Milletvekili Adayı Ali Keven, Yozgat’ın işsizlik ve göç başta olmak üzere birçok sorun ve probleminin yıllardır devam ettiğine dikkat çekti. Yozgat insanını kucaklayıcı bir yaklaşım ile başta işsizlik ve göç olmak üzere şehrin sorunlarının çözümü için vekilliğe talip olduğunu aktaran Ali Keven, “Şu sürece kadar halkımızın desteğini görmüş olmak bizlere umut ve heyecan vermiştir. Çalışacağız ve başaracağız” dedi.
CHP’nin üçüncü sıra adayı Özgür Karslıoğlu da Yozgatlı hanımların gür sesi olmak, başta Yozgatlı kadınların sorun ve taleplerini çözüme kavuşturmak adına aday olduğunu ifade ederek Yozgatlı kadınların desteğini talep etti. CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, seçmenin mevcut iktidara karşı sessiz bir tepki içerisinde olduğunu savundu. İl Başkanı Yaşar, “Sessiz tepkiler zaman zaman sesliye dönüşmektedir. Yozgat halkı artık bir değişim arzusundadır. Yıllardır üst üste biriken sorunlarının çözülmediğini gördüğü için, bu seçimlerde tercihini farklı kullanacaktır” şeklinde konuştu.
Haber: Mustafa TEKER

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