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CHP halkla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Yozgat’a gelen CHP milletvekilleri Yozgat’ta halk ve sivil toplum temsilcileriyle buluştu.

CHP halkla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Yozgat’a gelen CHP milletvekilleri Yozgat’ta halk ve sivil toplum temsilcileriyle buluştu.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
CHP halkla buluştu

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile beraberinde İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’dan oluşan heyet Yozgat’ta vakıf başkanı ve kanaat önderi Ali Şevki Ergin’i ziyaret ettiler.
CHP heyetini AŞK Vakfı’nda ağırlayan Ali Şakir Ergin, vakıf ve kütüphane hakkında bilgiler verdi. Yozgat ve Yozgat tarihiyle ilgili milletvekilleriyle sohbet eden Ergin, heyete çalışmalarında başarı diledi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ve milletvekili heyeti daha sonra Sarıkaya Muhtarlar Derneği’ni, Sarıkaya Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret ettikten sonra Sarıkaya Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Şevki Güngör, meclis üyeleri ve çiftçilerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinledi.
CHP heyeti daha sonra il merkezinde bazı vatandaşlarla da buluşarak Yozgat ile ilgili sohbet etti.

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CHP Halkla Buluştu
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