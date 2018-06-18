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CHP halk ile bayramlaşt

CHP Yozgat Milletvekili adayları gençler ve vatandaşlarla buluşarak bayram kutlaması gerçekleştirdi.

CHP halk ile bayramlaşt

CHP Yozgat Milletvekili adayları gençler ve vatandaşlarla buluşarak bayram kutlaması gerçekleştirdi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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CHP halk ile bayramlaşt

CHP Yozgat Milletvekili adayları gençler ve vatandaşlarla buluşarak bayram kutlaması gerçekleştirdi.
CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Özgür Karslıoğlu ve Şahin Bozdemir gençlerin ve Yozgatlı vatandaşların bayramını kutladı.
Özellikle kafeleri ziyaret eden CHP heyeti burada gençlerle sohbet etti, Yozgat gençliğinin sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, CHP’nin gençlere özel hazırladığı projeler hakkında bilgi verdi.
CHP heyeti, Yozgat esnafını ve bayram pazarını da ziyaret etti. Bayram süresi boyunca köy ve beldelere inen CHP’liler buradaki halk ile kucaklaşarak bayramlaşma programlarına katıldı.
 

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