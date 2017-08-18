CHP gündemi konuşacak!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak beraberinde CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile birlikte CHP İl Örgütü’nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, daha önce planlaması yapılan ancak gerçekleştirilemeyen bakliyat çalıştayının Cumartesi günü gerçekleştirileceğini bildirerek, “Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun rehin alınması dolayısıyla program iptal olmuştu. Bugün tekrar bu çalışmayı yapmak için milletvekillerimiz ve genel başkan yardımcımız aramızdalar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise 15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Türkiye’de şiddet dilinin terk edilmediğini ve Türkiye’nin başka bir gündemi olmamış gibi kutuplaşma ve cepheleştirme sorunlarının sürdüğünü dile getirdi.

Çetin Osman Budak, “AKP 16 yıldır, ana sorunlardan bu kutuplaştırma politikalarıyla kurtulmuş ve meselenin üzerini örtmüş oluyor.

ukuk devletlerinde asla ellerinde belge olmadan, devleti yönetenler herhangi bir şekilde, cumhurbaşkanları, başbakanlar birilerine, hele ana muhalefet liderine hatta sıradan vatandaşa iftira atmaz, çamur atmaz” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye’nin ve Yozgat’ın gerçek sorunlarını konuşmak için Yozgat’a geldiklerini aktararak, “Çiftçinin, köylünün, üreticinin, sanayicinin, ev kadınlarının, esnafın, toplumun bütün kesimlerinin sorunlarını gündeme getirmek üzere buraya geliyoruz. Tarımda yaşananları söylememe gerek yok. Kuru fasulye, nohut, mercimek birçok farklı ülkeden ithal ediliyor.

Kanada’dan nohut, Kırgızistan’dan kuru fasulye, Rusya’dan buğday geliyor. Bizim topraklar halbuki bu ülkelerin topraklarından daha verimliydi. Bakanlar Kurulu kararıyla tarım ürünlerindeki gümrük vergileri neredeyse sıfıra indirildi. Hasat zamanında yaptılar bu işi de.

Böylece fiyatları dibe çektiler. Bu iktidara üretici dostu demek mümkün müdür?” şeklinde konuştu.





