CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Yozgat'a geliyor

Partisinin düşük oy aldığı aralarında Yozgat’ın da bulunduğu 24 ilde neden düşük oy aldıklarını belirlemek, bu illerde oy oranını artırılmasına yönelik ön çalışma yaptıran Kılıçdaroğlu, 106 milletvekilini görevlendirdiği illerle ilgili raporları inceledi. Milletvekillerini kanaat önderleriyle de görüştüren Kılıçdaroğlu, daha sonra hazırlattığı program dahilinde ilk gezisini Aksaray'a yaparak, muhtarlarla buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat ile birlikte, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak’ı ziyaret edecek.