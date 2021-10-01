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CHP ek göstergeyi değerlendirdi

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, ülkenin her yerinde 3600 Ek Gösterge hakkı için yıllardır bekleyen, milyonlarca memurun sesi olmak istediklerini, Türkiye’de milyonlarca kamu çalışanın devletine verdiği hizmetlerin karşılığında insanca yaşamak için hak talebinde bulunduğunu söyledi.

01 Ekim 2021 Cuma 00:37
CHP ek göstergeyi değerlendirdi

 Yaşar, partililerle birlikte açık havada düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin her yerinde, iktidar tarafından 24 Haziran seçimleri öncesinde söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir bir adım atılmayan bir vaadi, bir sözü, gerçekleştirilmeyen bir müjdeyi dile getirmek için toplandıklarını hatırlattı. Yaşar, ‘’Ömrünün yarısını devletine hizmet etmekle geçiren memurlarımız, hanlar hamamlar, yazlık kışlık saraylar, lüks otomobiller veya uçaklar değil, yalnızca bir nebze olsun insanca yaşayabileceği ücrete sahip olmak için 3600 ek gösterge talebinde bulunuyor’’ dedi. Yaşar, 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen memurlara bir söz de Çalışma Bakanlığı tarafından verildiğini hatırlattı. Yaşar, ‘’Bu yıl gerekli çalışmaların yapılacağı ve 3600 Ek gösterge konusunun çözüleceği söylendi. Her zaman olduğu gibi yine 3600 Ek gösterge hakkı, milyonlarca memura verilen bir vaat olarak kaldı. Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memurları artık iktidarın sözde vaatlerine inanmıyor. Her yıl 3600 Ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız, iktidarın samimiyetine güvenmiyor. Milyonlarca memur 3600 Ek gösterge hakkı için, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını bekliyor. İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen; Öğretmenlerimizin, tüm Sağlık Çalışanlarımızın, Polislerimizin, Din Görevlilerimizin, İnfaz Koruma Memurlarımızın, 3600 Ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz’’ ifadelerini kullandı. (Sümeyye İlhan)

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