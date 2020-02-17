CHP'de Yaşar güven tazeledi

Yozgat Belediyesi Büyü Sinema ve Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen il kongresi büyük ilgi gördü. Kongreye CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile ilçe teşkilatları, belediye başkanları, delgeleler katıldı. İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, DSP il başkanları ile belediye başkanları ile Yozgat eski Belediye Başkanı Kazım Arslan da kongreye katılanlar arasında yer aldı. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP'nin ilk seçimlerde birinci parti olacağını belirterek, partililerinin bu süreçte çok çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Daha sonra, milletvekilleri söz alarak birer konuşma yaptı. CHP Yozgat İl Kongresinde İYİ Parti Yozgat İl Teşkilatı Kurucu eski Başkanlarından Metin Özışık da söz alarak bir konuşma yaptı. Konrede İl Başkanı Abdullah Yaşar, tek liste ile seçime katılarak, güven tazeledi.