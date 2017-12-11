-CHP'de ilçe Kongrelerine devam

CHP Çayıralan ilçe kongresinde, alışılagelmiş kongrelerden farklı bir toplantı yapıldı.

Kongre öncesinde Ankara-Çankaya Hoytur folklor ekibinin gösterisi partililer tarafından alkışlandı.

Daha sonra gerçekleştirilen ilçe kongresinde İlçe Başkanlığına yeniden Mutlu Üstün yeniden seçildi.

Kongreye Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Abdullah Yaşar da katıldı.

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in de hazır bulunduğu Yerköy İlçe kongresinde Erdem Koyunbaşoğlu güven tazeledi. Şefaatli ilçesinde ise CHP İlçe Başkanlığı görevine Harun Şahingöz seçildi.

