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CHP'de Erbaş güven tazeledi

CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresini gerçekleştirdi.

CHP'de Erbaş güven tazeledi

CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresini gerçekleştirdi.

21 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
CHP'de Erbaş güven tazeledi

Kongrede tek aday olan mevcut Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş yeniden güven tazeledi. Bilal Şahin Kültür Merkezinde gerçekleşen ilçe kongresine CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP eski İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Osman Kozan, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Aniş Kutlu, Saadet Partisi İl Başkanı Cemil Işıksoy, partililer ve vatandaşlar katıldı. Kongrenin divan başkanlığı görevini CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar üstlendi. Kongrede konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, Türkiye’de AK Parti iktidarının sonuna gelindiğini belirterek CHP’nin doğru politikalarla iktidar olabileceğini belirtti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise 18 yılda iktidarın Cumhuriyet kazanımlarını harcayarak bitirdiğini belirtti. Yozgat’ın AK Parti iktidarında hizmet alamadığını, elindeki fabrikaların yıkıldığını, istihdam alanlarının yok edildiğini hatırlatan Keven, “Seçildiğim günden bu yana bunları nasıl aşarız, Yozgat’ın sorunlarını nasıl çözeriz, nasıl istihdamı artırırız bunlar için çalışıyorum. Burası benim memleketim, bu memlekete olan görevlerim var benim. Her fırsatta iktidar temsilcilerine de Yozgat’ın beklentilerini, sorunlarını iletiyorum lakin oralı olmuyorlar” dedi. Konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Tek adaylı kongrede Mehmet Ali Erbaş yeniden CHP Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Sorgun ile birlikte toplam 2 ilçe kongresini tamamladıklarını, kongrelerin parti takvimine uygun şekilde devam ettiğini bildirdi.

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