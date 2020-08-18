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CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, sorun dinledi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Boğazlıyan ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

18 Ağustos 2020 Salı 00:53
CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, sorun dinledi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde çiftçinin sorunlarını dinledi. İlçede sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Sarıbal, Yozgat'ın bir tarım memleketi olduğunu, ancak çiftçinin sorunlarının bir türlü çözülemediğini söyledi. Boğazlıyan'da bir süre önce dolu yağışının meydana geldiğini hatırlatan Sarıbal, "Dolunun verdiği etkileri yerinde görmek, tarımdaki nohut ve şeker pancarı ile buğday hakkında sivil toplum kuruluşları ve çiftçilerin görüşlerini aldık. Üreticiler nohut fiyatından çok şikayetçi. Çiftçinin sorunları bir türlü çözülmüyor. Daha da derinleşiyor, daha da büyüyor" dedi. Boğazlıyan'ın güzel bir ilçe olduğunu dile getiren Sarıbal, "İlçeyi ayağa kaldırmak lazım. Hep birlikte kaldırabiliriz bu mümkün. Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değil. Başarabiliriz yeter ki yerel de yaşanan sorunları görebilelim" ifadelerini kullandı. Sarıbal'a CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker, Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ve partililer eşlik etti.

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