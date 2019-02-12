CHP adaylarını tanıttı

Aday tanıtım toplantısına CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Yozgat adayları katıldı. CHP Boğazlıyan ilçesinde Ali Ayık’ı aday gösterirken, Ovakent Beldesi’nde Arif Şahingöz, Yamaçlı’da Duran Baran, Sırçalı’da Hacı Mustafa Dilek, Uzunlu’da Tekin Becerik aday oldu. CHP Sorgun ilçe merkezinde Bahadır Bülent Atakul’u aday gösterdi. Yeniyer Beldesi’nde Adem Soylu, Araplı’da Ali Büyükerdoğan, Doğankent’te Ali Erciyas, Eymir’de Dursun Tekbaş, Çiğdemli’de Hasan Ersoy, Gülşehri’nde Nihat Karaman aday oldu. Sarıkaya Karayakup Beldesi’nde Ali Sonkur, Saraykent’te Kazım Can, Aydıncık Baydiği’nde Mehmet Güneş, Çekerek Özükavak’ta Osman Aslan, Çandır ilçesinde Tayyar Erdoğan, Çayıralan ilçesinde Ömer Codar aday gösterildi.