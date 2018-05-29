CHP adaylarını tanıttı

CHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından Bilal Şahin Kültür Merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Sakin Uslu, milletvekili adayları Ali Keven, Nadir Ünal, Özgür Karslıoğlu, Şahin Özdemir ve çok sayıda partili katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Yaşar, iktidarın 16 yıldır ülkeyi yönetemediğini, her alanda geriye gidildiğini ve sorunların içinden çıkılamaz bir hal aldığını savundu. İl Başkanı Abdullah Yaşar, AK Parti’ye en fazla oy veren Yozgat’ın hiçbir yatırım alamadığı gibi cumhuriyetin kazanımları olan fabrikalarını ve değerlerini de yitirdiğini ifade etti. Dördüncü sıra milletvekili adayı Şahin Özdemir, Ankara’da kamu kuruluşunda çalıştığını, Yozgat’a hizmet etmek arzusuyla görevinden ayrılarak aday olduğunu belirtti.

Üçüncü sıra milletvekili adayı Özgür Karslıoğlu, kadınların gururunun kırılmaması, kadınların daha fazla gıda kolisi yardım kuyruklarında beklememesi adına yola çıktığını, esnafın iş yapmasını, emeklinin karnını doyurmasını arzulayarak göreve talip olduğunu belirtti. İkinci sıra milletvekili adayı Nadir Ünal Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkarak, gençler için aydınlık bir gelecek inşası düşüncesiyle görev istediğini bildirdi.

Birinci sıra milletvekili adayı Ali Keven 16 yaşından beri siyasi mücadele verdiğini, 67 yaşında Yozgat için yeniden görev üstlendiğini vurguladı. Ali Keven, “Geçmişte motorsikletlerle gezerek oy topladık ve Yusuf Ziya Bahadınlı’yı vekil çıkarmıştık. Yine aynısını yapabiliriz. Yozgat’a 45 senemi verdim ben Yozgat için sokakta da mücadele veririm, parlamentoda da “şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partililere sandık güvenliği konusunda eğitim verildi.

Haber: Mustafa TEKER