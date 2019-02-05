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CHP Adayları netleşti

CHP Yozgat’taki adaylarını netleştirmeye başladı.

CHP Adayları netleşti

CHP Yozgat’taki adaylarını netleştirmeye başladı.

05 Şubat 2019 Salı 07:00
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CHP Adayları netleşti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Saraykent ilçesinde Kazım Can’ı aday gösterildiğini, diğer belderdeki adayların da netleştiğini söyledi. Buna göre, Çekerek ilçesinin Özükavak Beldesi’nde Osman Aslan, Sarıkaya ilçesinin Karayakup Beldesi’nde Ali Sonkur, Sorgun ilçesinin Araplı Beldesi’nde Ali Büyükerdoğan, Eymir’de Dursun Tekbaş, Yeniyer’de Adem Soylu aday gösterildi.

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