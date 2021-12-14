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ÇEVRE YOLU iSTEDi

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerine partisi adına söz alan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ın sorunlarını, beklentilerini dile getirip, çevre yolunun biran önce yapılması gerektiğine dikkat çekti.

14 Aralık 2021 Salı 00:03
ÇEVRE YOLU iSTEDi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerine partisi adına Mecliste konuşan Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ın sorunlarını, taleplerini de gündeme taşıdı. Sedef, konuşmanda, telekomünikasyon ve bilişim alanındaki düzenleyici, denetleyici otoritesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile ilgili partisinin görüşlerini aktardı. Sedef, konuşmasının son bölümünü ise Yozgat’a ayırdı. Sedef, Türk Sivil Havacılığının göz kamaştırıcı gelişiminin bir nişanesi olarak inşa edilen İstanbul Havalimanı ile birlikte Dünya Sivil Havacılığının en önemli merkezlerinden biri hâline gelme yolunda ülke olarak hızla ilerlemekte olduğumuza vurgu yaptı. Sedef, ‘’Bu kapsamda seçim bölgem Yozgat’ta çalışmaları sürdürülen Havaalanı yatırım projesinin de 2022 yılında hayata geçirilmesini hemşerilerimiz sabırsızlıkla beklemektedir. Her yeni yatırımda olduğu gibi Yozgat Havalimanı da tamamlandığında şehrimizin ekonomisine ve turizminin gelişmesine katkı sağlayacaktır’’ dedi. Sedef, Türkiye’nin hem askeri hem de sivil havacılık konusunda adım adım bir dünya markası olma yolunda ilerlemekte olduğunu belirtti. 
ÇEVRE YOLU
MHP Yozgat Milletvekili Sedef, ‘’Ulaştırma bakanımız da buradayken Yozgat’ımızın çevre yoluna ihtiyacını ifade etmek istiyorum. Şehrimizin içinden geçen E-88 Karayolu, artan trafiği kaldıramaz duruma geldi. Çevre yolumuzun bir an evvel yatırım programına alınarak yapılması şehrimiz adına çok önem arz etmektedir. Aynı zamanda Sorgun ve Sarıkaya ilçelerimizin de çevre yoluna ihtiyacı bulunmaktadır’’ ifadelerini kullandı. Atanamayan öğretmenlerin kadro beklediğini aktaran Sedef, ‘’Güvenlik korucularımız meslek kanunu ve maaşlarının düzenlenmesini istiyor, kadro alamayan taşeron işçilerimiz kadro bekliyor,  diyorum ve bu vesileyle 2022 yılı bütçesinin tüm bakanlıklarımıza, vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum’’ diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 13.12.2021 17:31
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