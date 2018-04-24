Çelenk sunuldu

Cumhuriyet Alanı’nda başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, MHP İl Başkanlığı ve Vatan Partisi İl Başkanlığı temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Öğrencilerin de katılım gösterdiği törende, İstiklal Marşı okundu bayrağımızın göndere çekilmesiyle buradaki tören son buldu.
24 Nisan 2018 Salı 07:00
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Cumhuriyet Alanı’nda başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, MHP İl Başkanlığı ve Vatan Partisi İl Başkanlığı temsilcileri Atatürk Anıtına çelenk sundu.
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