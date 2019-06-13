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Celal Köse İstanbul’da

YOZGAT Belediye Başkanlığına seçilen Celal Köse’nin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a gittiği öğrenildi.

Celal Köse İstanbul’da

YOZGAT Belediye Başkanlığına seçilen Celal Köse’nin AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek vermek için İstanbul’a gittiği öğrenildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Celal Köse İstanbul’da

Yozgat’ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse mesaisini İstanbul’a ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek maksadıyla Celal Köse’nin İstanbul’a gittiği bildirildi. Önceki gün yapılan Belediye Meclisi toplantısını da Köse’nin yerine Belediye Başkanvekili Ahmet Topuz’un yönettiği gözlemlendi. Celal Köse ile birlikte AK Parti’nin Yozgat’taki diğer belediye başkanlarının da İstanbul’a giderek İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldıkları belirtildi.

Son Güncelleme: 13.06.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBelediye Başkan AdayıBüyükşehirYozgat BelediyeCelal KöseAK Parti İstanbul
Yorumlar

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KyS 2019-06-13 10:40:20

başkan seçileli neredeyse 3 ay oldu ama herhangi bir icraatini göremediğimiz gibi adamlar memleketi bırakıp istanbul türküsü çağırıyor. ah be yozgat! denizin yok ama dümenin çok

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