Celal Köse İstanbul’da

Yozgat’ta 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse mesaisini İstanbul’a ayırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek maksadıyla Celal Köse’nin İstanbul’a gittiği bildirildi. Önceki gün yapılan Belediye Meclisi toplantısını da Köse’nin yerine Belediye Başkanvekili Ahmet Topuz’un yönettiği gözlemlendi. Celal Köse ile birlikte AK Parti’nin Yozgat’taki diğer belediye başkanlarının da İstanbul’a giderek İstanbul’daki seçim çalışmalarına katıldıkları belirtildi.