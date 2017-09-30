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-Cazibe Merkezi olacağız!

-AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yatırımların son durumunu değerlendirdi

-Cazibe Merkezi olacağız!

-AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yatırımların son durumunu değerlendirdi

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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-Cazibe Merkezi olacağız!

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ın gelişmesi, kalkınması, ekonomik yönden güçlenmesi konularında yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, ‘Yozgat’ı cazibe merkezi’ yapabilmek için önemli adımlar atıldığını söyledi. Başer, yatırımcı, çiftçi ve esnafa destek verme noktasında Yozgat’ın hükümet nezdinde önemli bir yerinin bulunduğunun altını çizerek, ‘’2019 yılından itibaren Yozgat, Türkiye’nin cazibe merkezi olacaktır’’ dedi.

Milletvekili Yusuf Başer, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin, Türkiye’de ise Yozgat’ın ‘cazibe merkezi’ olacağını ileri sürdü. Yozgat’ta yatırım yapmak isteyenlerin varsa sıkıntılarını çözmek üzere söz verdiklerini kaydeden Başer, ‘’Yerel yatırımcılar için de aynı sözü tekrarlamak istiyorum. Biz hiçbir yatırımcımızın sermayesinin rengine bakmıyoruz. Yozgat’ın cazibe merkezi olması için tüm gayretimi göstereceğiz. Havaalanının hemen yanında, Alaca yol ayrımında ve yatırımcıların da rahat imkanlarla gelebilmesi anlamında olan Bozok Organize Sanayi bölgesinin şu an imar planları da dahil olmak üzere bir çok husus tamamlanmış durumda’’ diye konuştu.

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