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Çayımız hazır, bekliyoruz!

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 1 Ekim tarihinden itibaren meclisteki çalışmalara başlayacaklarını hatırlatarak, ‘’418 bin 650 çay hazırlattık. Tüm Yozgatlıları meclise, çalışma ofisimize bekliyoruz. Yozgat’a hizmet için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koymaya hazır olarak bu yola çıktık’’ dedi.

Çayımız hazır, bekliyoruz!

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, 1 Ekim tarihinden itibaren meclisteki çalışmalara başlayacaklarını hatırlatarak, ‘’418 bin 650 çay hazırlattık. Tüm Yozgatlıları meclise, çalışma ofisimize bekliyoruz. Yozgat’a hizmet için sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koymaya hazır olarak bu yola çıktık’’ dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Çayımız hazır, bekliyoruz!

Milletvekili Sedef, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu ve bazı partililerle birlikte gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ile bir süre görüşen Sedef, yerel seçimlerden, yeni yasama döneminde hazırladıkları yasa tekliflerinden, Yozgat’ın sorunları ve çözümlerinden bahsetti. Yozgat Milletvekilleriyle birlikte Yozgat için çalışmaya her zaman hazır olduklarının altını çizen Sedef, ‘’Yozgat’a gelecek her katmadeğer herkese yansıyacaktır. Biz bunun için üzerimize düşeni yapmaya hazırız’’ diye konuştu.
Yeni dönemde nakliyeci esnafını, emeklileri, öğretmen adaylarını, çiftçiyi, her vatandaşı yakından ilgilendiren, rahatlatacak yasa tasarılarının hazırlıklarının devam ettiğini kaydedin Sedef, bu yasa tekliflerinin meclisin açılmasıyla birlikte Meclis Başkanlığına sunulacağını ifade etti. Sedef, ‘’Yerel seçimler konusunda alan taraması, nabız yoklaması yapılıyor. Hem partili hem de partili olmayan kesimlerle istişareler yapıyoruz. Yozgat’a en iyi hizmeti verebilecek isim bizim adayımız olacaktır. Yozgat’ı ihya edecek isim etrafından toplanıp, seçimlerden de zaferle çıkacağımıza inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 25.09.2018 16:56
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