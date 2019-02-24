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Çay davetini kıramadılar

YOZGAT’ta bir dizi incelemelerde bulunup, açılışlara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, gençlerin çay davetini kırmadı, Güleç ailesinin konuğu oldu.

Çay davetini kıramadılar

YOZGAT’ta bir dizi incelemelerde bulunup, açılışlara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, gençlerin çay davetini kırmadı, Güleç ailesinin konuğu oldu.

24 Şubat 2019 Pazar 21:20
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Çay davetini kıramadılar

Soylu ve Bozdağ, Yozgat’ta gerçekleştirilen muhtar ve STK buluşmasının ardından İhsaniye Güleç isimli Üniversite öğrencisinin ‘’Sayın Bakanlarım annem çay demledi, sizi çaya bekliyoruz” davetini geri çevirmediler. Soylu ve Bozdağ’ın çay davetine icabet etmesi Güleç ailesini mutlu etti. Fatma Şahingöz isimli aile bireyi, “Sayın Bakanlarımız Soylu ve Bozdağ’a çay davetimize geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Hiç beklemiyorduk geleceklerini ama bizleri çok mutlu ettiler” dedi.

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