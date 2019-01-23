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Çay bahane...

SARIKAYA Belediye Başkanı ve MHP Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, her sabah bir vatandaşın çay davetine katılıyor.

Çay bahane...

SARIKAYA Belediye Başkanı ve MHP Sarıkaya Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel, her sabah bir vatandaşın çay davetine katılıyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Çay bahane...

Başkan Ömer Açıkel esnaf ve vatandaşların çay davetlerine katılarak, vatandaşlarla sohbet ediyor. Samimi tavırlarıyla bilinen Ömer Açıkel, seçim ziyaretlerini de aynı samimiyetle yürütüyor. Açıkel bazen taksi duraklarında bazen ise bir esnaf dükkanında sabah kahvaltısı yapıyor, vatandaşlarıyla çay içiyor. Sosyal medya üzerinden “Bugün kim çay demliyor?” diye soru yönelten Başkan Açıkel’e ilçeden yüzlerce davet geliyor. Başkan Açıkel, seçimlerin ve makamların gelip geçici olduğunu belirterek “Önemli olan Anadolu’nun ortasındaki ilçemizde sevgiyle saygıyla, kardeşlik içerisinde, huzurlu yaşam sürmektir. Kutuplaşmalar, ayrıştırmalar, kavgalar kimseye hayır getirmez” dedi. Haber: Mustafa TEKER

Anahtar Kelimeler:
SarıkayaSarıkaya BelediyesiRoma Hamamıömer Açıkel
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