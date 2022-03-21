Çalışmalar ses getirdi

Göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, “Merkez ilçe olarak Yozgat’ın sorunlarının tespiti, çözümü ve uygulamaların takibine özen gösteriyoruz. Bu konuda yapmış olduğumuz tüm çalışmalarımızı Yozgat ve halkımız için özenli olarak yapıyoruz. Hepimizin ortak paydası Yozgat” şeklinde konuştu.

‘YENİ GÖREVDE BAŞARILAR’

Grup Disiplin Başkanlığı görevine getirilen Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’ i tebrik eden Gökhan, ”Yozgat Milletvekilimiz Yusuf Başer‘ in toplantımıza katılımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilimiz partimizin kritik görevlerden olan Grup Disiplin Başkanlığına getirildi. Milletvekilimize emanet edilen yeni görevinde başarılar diliyorum. Daha nice önemli görevlerde yer almasını ve en güzel yerlerde bizleri temsil etmesini canı gönülden arzuluyorum” dedi.

ÇALIŞMALAR SES GETİRİYOR

Göreve geldi günden bu yana çalışmaları ile adından söz ettiren Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan’ı tebrik eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, “Merkez ilçe başkanlığımız istediğimiz bir formatta çalışma sağlıyorlar. Yeni seçildikleri günden itibaren yapılan çalışmaları merkezde ses getiriyor. Bu çalışmalar partimizi adına çok önemli bir durum. İnşallah 2023’e giderken bu çalışmaları daha da artırarak çok güzel çalışmalara imza atacaklardır” dedi.

GÜNLÜK 150 EVE GİDELECEK

Ramazan ayının yaklaşması ile partinin çalışmalara hız verdiğinin altını çizen Başer,” Programlarımızda partimizin tüm kademeleri yer alıyor. Yapacağımız programlarda şatafatlı yemekler yerine gruplar halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftarlıklarımızı alarak günlük 150 tane eve gitmeyi düşünüyoruz. Gönül belediyeciliğini biz burada görüyoruz. Ramazan ayı boyunca sahada olacağız. Adalet Bakanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımızın Yozgatlı olması bizim için gurur verici bir durum. Bizler bu çalışmalarımızı hep birlikte Cumhurbaşkanımıza sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİM ZAFERLERİMİZİN MİMARLARI’

Merkez İlçe Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Göreve yeni atanan AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan ve yönetiminin, değerlendirme ve istişare toplantısına katılarak çalışmalarında başarılar dileyip hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımız ve yönetimi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda ülkemizin geçmişten bugüne geldiği nokta ve 18 yıl içerisinde AK Partimiz ile yaptığı atılımlardan bahsettik. Sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaştırmada, savunma sanayinde ve birçok alanda yaptığımız atılımlar ile muassır medeniyetler seviyesine yükselme yolunda devam eden Türkiye’miz için çalışmalarımıza Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devam edeceğiz. Seçim zaferlerimizin mimarları yönetim kurulu üyelerimizi ve değerli dava arkadaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.