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Çalışana idari izne tepki

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyareti nedeniyle ‘güvenlik’ gerekçesiyle, Yozgat Valiliği bünyesindeki tüm kurum çalışanlarının idari izinli sayılmasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven tepki verdi.

Çalışana idari izne tepki

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ziyareti nedeniyle ‘güvenlik’ gerekçesiyle, Yozgat Valiliği bünyesindeki tüm kurum çalışanlarının idari izinli sayılmasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven tepki verdi.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
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Çalışana idari izne tepki

Keven, ‘’’Yozgat programı dolayısıyla ilimize gelen Cumhurbaşkanı ziyareti için Türkiye’de ilk defa görülen bir uygulamaya gidildi. Yozgat Valiliği bünyesinde çalışan bağlı bütün kurum personelleri ve valilik personelleri idari izinli sayılarak, işe gelmeleri önlendi. Bu uygulamanın sebebi nedir? Devletin memurundan bile korkan bir anlayışa bu ülke nasıl getirildi? Ülkemiz böyle bir uygulamaya ilk kez şahitlik ediyor’’ dedi. 
Keven, daha önce de bazı karşılama törenlerine polislerin şarjörsüz çıkarıldığının görüldüğünü de hatırlattı. Keven, ‘’Bugün de Valilik binasını ziyaret için Yozgat’ta devlet memurları izinli sayılıyor ve işe gelmeleri önleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı valiliği ziyaret için buraya gelecekse güvenliği sağlamanın başka bir yolu yok mu? Neden bütün devlet memurları izinli sayılarak valiliğe gelmeleri engelleniyor? Bu uygulama Cumhurbaşkanlığı talimatıyla mı yapıldı yoksa İçişleri Bakanlığı’nın bir tasarrufu mudur?” diye konuştu.

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