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Çalışan memnun!

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, bazı partililerle birlikte Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı işletmeleri ziyaret edip, çalışanlarla yemek yedi. İl Başkanı Başer, çalışanlarla yaptığı sohbette, son yapılan zammın ardından çalışanların ücretlerinden memnun olduklarını bildirdi.

23 Aralık 2021 Perşembe 00:17
Çalışan memnun!

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, bazı partililerle birlikte ziyaret ettiği Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde çalışanların açıklanan asgari ücretten memnun olduklarını söyledi. Başer, ‘’Asgari ücrete yapılan son 70 yılın en yüksek fiyat artışı ile ilgili işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek sohbet ettik. Hamdolsun hepsi yapılan fiyat artışından çok memnun olduklarını söylediler’’ dedi. Başer, çalışanlarla birlikte yemek yerken gözlerindeki samimiyet ve ışıltının kendilerine yapmış oldukları işin hem haklı gururunu hem de mutluluğunu bir kez daha yaşattıklarını aktardı. Başer, ‘’Tüm işçi kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diler, ayrıca ilimize sağladığı istihdam ve katma değer için, misafirperverlikleri için Ritim Tekstil Firmasına teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

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