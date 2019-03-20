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Çakır’a, Yozgat'tan destek

ÇEKEREK AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Çakır’a partinin emektar simalarından Nurullah Nurdoğan’dan destek geldi.

Çakır’a, Yozgat'tan destek

ÇEKEREK AK Parti Belediye Başkan Adayı Eyüp Çakır’a partinin emektar simalarından Nurullah Nurdoğan’dan destek geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Çakır’a, Yozgat'tan destek

Nurdoğan, AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu hatırlattı, AK Parti’de ‘ben varsam AK Parti var’ anlayışının söz konusu olmadığını vurguladı.  Nurdoğan, dava adamı olduğunu söyleyenlerin dava adamlığının içini doldurması gerektiğini ifade ederek, “Makamlar geçicidir. Kalıcı olan dava adamlığıdır” dedi. Nurullah Nurdoğan kendisinden örnek vererek, “İki dönem milletvekili aday adayı oldum, listelerde yer bulamadım. Dünyanın sonu mu? Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna İl Başkanı adayı olarak çıktım, başka kardeşimizi seçtiler dünyanın sonu mu?” şeklinde konuştu.Nurdoğan, her bir ferdin AK Parti davasına hizmetini sürdürmesi ve ülke açısından kritik olan bu seçimlerde AK Parti’nin başarısı için çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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