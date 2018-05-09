Çakır sahaya indi

MHP Yozgat Milletvekili aday adayı Çakır, ilçelerdeki partilileriyle buluşarak ziyaretler gerçekleştiriyor ve istişare yapıyor. Aday adaylığı sürecinde sahaya inen Çakır, milletin ve devletin menfaatleri noktasında, MHP’nin yine büyük bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çekerek, “MHP’nin bu sorumlu davranışı aziz milletimizde takdir ve tebriklerle karşılanıyor” dedi.

Yozgat’ın sevilen siyasetçileri arasında yer alan Çakır, Yozgat ve Türkiye için önem arz eden seçimler öncesi çalışmalarına başladığını bildirerek, “Bizim için liste sıralamasından ziyade, partimizin başarısı önemlidir. Çünkü MHP her zaman Türk Milleti’nin yanında ve hizmetindedir. Yaptığımız ziyaretlerde bunları hemşerilerimize anlatıyoruz” diye konuştu.

Çakır, ilçe ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

