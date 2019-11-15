Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103781
ALTIN
271.384
DOLAR
5.7505
STERLİN
7.4087
EURO
6.3344

Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan partisinin Pazar günü gerçekleştireceğin büyük kongrenin ardından büyük Türkiye’yi inşa etmeye başlayacaklarını söyledi.

Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan partisinin Pazar günü gerçekleştireceğin büyük kongrenin ardından büyük Türkiye’yi inşa etmeye başlayacaklarını söyledi.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz

Yeniden Refah Partisi Birinci Büyük Olağan Kongresi 17 Kasım Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi olağan büyük kongresini yapacak. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Yozgat’tan büyük bir kitleyle büyük kongreye katılacaklarını bildirdi.Kayhan, “Orada büyük bir heyecanı ve yeniden büyük Türkiye’nin temellerine, yeni bir dünya kurulmasına şahitlik etmeniz için tüm Yozgatlıları bu büyük kongreye davet ediyorum” dedi. Yeniden Refah Partisi olarak yeniden yollara çıktıklarını belirten Kayhan, “Birinci önceliğimiz herkese iş ve aş temini etmek ve tam istihdama geçişi sağlamak olacaktır. İş güvenliği ve sağlık sistemini yeniden yapılandıracağız, işler hale getireceğiz. Meslek standartlarını oluşturacağız, meslek kültürü gelişecek. Tüm kaynaklar üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya yönelik olacak” şeklinde konuştu. Milli Görüş’ün geçmişte Yozgat’ta ağır sanayi hamlesi başlattığını hatırlatan Kayhan, “Sorgun’da azot sanayi, Yerköy’de takım tezgahları sanayi gibi büyük yatırımları planlayan Milli Görüş bizim iktidarımızda yeniden memleketimize günün teknolojisine uygun büyük yatırımlar gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Büyük Türkiye’yi Inşa Edeceğiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI
SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI
Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP
Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP
Taşra teşkilatı kapatılacak mı?
Taşra teşkilatı kapatılacak mı?
Toplantıya tepki
Toplantıya tepki
Şükranla anıyoruz
Şükranla anıyoruz
Keven andı
Keven andı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim