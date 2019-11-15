Büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz

Yeniden Refah Partisi Birinci Büyük Olağan Kongresi 17 Kasım Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi olağan büyük kongresini yapacak. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, Yozgat’tan büyük bir kitleyle büyük kongreye katılacaklarını bildirdi.Kayhan, “Orada büyük bir heyecanı ve yeniden büyük Türkiye’nin temellerine, yeni bir dünya kurulmasına şahitlik etmeniz için tüm Yozgatlıları bu büyük kongreye davet ediyorum” dedi. Yeniden Refah Partisi olarak yeniden yollara çıktıklarını belirten Kayhan, “Birinci önceliğimiz herkese iş ve aş temini etmek ve tam istihdama geçişi sağlamak olacaktır. İş güvenliği ve sağlık sistemini yeniden yapılandıracağız, işler hale getireceğiz. Meslek standartlarını oluşturacağız, meslek kültürü gelişecek. Tüm kaynaklar üretim, istihdam ve ihracatı artırmaya yönelik olacak” şeklinde konuştu. Milli Görüş’ün geçmişte Yozgat’ta ağır sanayi hamlesi başlattığını hatırlatan Kayhan, “Sorgun’da azot sanayi, Yerköy’de takım tezgahları sanayi gibi büyük yatırımları planlayan Milli Görüş bizim iktidarımızda yeniden memleketimize günün teknolojisine uygun büyük yatırımlar gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.