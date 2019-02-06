Bulut’tan ‘imalathane’ sözü

Bulut, Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası yanına ‘Sorgun Şeker’ markası ile kuracakları işletmede, küp şeker, kesme şeker lokum imalatının yapılmasını sağlayacaklarını söyledi. Bulut, ‘’Şeker Fabrikasından direkt faydalanarak Sorgun ekonomisine fayda sağlayacak, hem de gençlerimize ve Sorgun halkına iş imkanı sağlayacağız. Biz bunu yaparız. Temel sorunumuz işsizlik üzerine daha onlarca proje ile haydi gençler işbaşına kampanyası çerçevesinde, kazanan, üreten bir gençlik sağlamak ve işsizliği azaltmaktır hedefimizdir’’ dedi.