Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102448
ALTIN
219.660
DOLAR
5.2014
STERLİN
6.7371
EURO
5.9315

Bulut’tan ‘imalathane’ sözü

SORGUN İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Nizamettin Bulut, seçim çalışmaları sürdürürken, göreve gelmesi halinde yapmayı planladığı projeleri konusunda da bilgiler vermeye başladı.

Bulut’tan ‘imalathane’ sözü

SORGUN İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Nizamettin Bulut, seçim çalışmaları sürdürürken, göreve gelmesi halinde yapmayı planladığı projeleri konusunda da bilgiler vermeye başladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 07:00
12 Okunma
Bulut’tan ‘imalathane’ sözü

Bulut, Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası yanına ‘Sorgun Şeker’ markası ile kuracakları işletmede, küp şeker, kesme şeker lokum imalatının yapılmasını sağlayacaklarını söyledi. Bulut, ‘’Şeker Fabrikasından direkt faydalanarak Sorgun ekonomisine fayda sağlayacak, hem de gençlerimize ve Sorgun halkına iş imkanı sağlayacağız. Biz bunu yaparız. Temel sorunumuz işsizlik üzerine daha onlarca proje ile haydi gençler işbaşına kampanyası çerçevesinde, kazanan, üreten bir gençlik sağlamak ve işsizliği azaltmaktır hedefimizdir’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Köse, sıkmadık el bırakmıyor
Köse, sıkmadık el bırakmıyor
MHP Şefaatli adayını ilan etti
MHP Şefaatli adayını ilan etti
Üye seçtiler
Üye seçtiler
CHP Adayları netleşti
CHP Adayları netleşti
Siyasilerden destek istedi
Siyasilerden destek istedi
DP Adayı Doğan’dan ziyaret
DP Adayı Doğan’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim