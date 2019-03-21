Bozok Dünya Sıralamasında

Akdağmadeni ilçesinde eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ın destekleri ile 1997 yılında açılan Meslek Yüksekokulu’nun yeni binasının tamamlanıp, hizmete açılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Karacabey, yeni binanın 9 bin 184 metrekare alana sahip olduğunu söyledi. Karacabey, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu yeni binasının 28 derslik, 6 laboratuvar, 45 akademisyen odası, yemekhane, konferans salonu ve sosyal donatılardan oluştuğunu, 14 milyon 694 lira harcanarak tamamladıklarını anlattı. Karacabey, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin mevcutta 12 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu olarak hizmet verdiğini, 13’üncü fakültesinin Diş Hekimliği Fakültesi olacağını aktardı. Karacabey, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yozgat’a geldiğinde Yozgat’a Diş Hekimliği Fakültesi kuracağı sözünü vermişti. Daha önceden de biz zaten diş hekimliği fakültesi kararını senatomuzdan geçirmiş ve Yükseköğretim Kurumu’na göndermiştik. Bu 13. fakülteden sonra Beden Eğitim Spor Yüksekokulumuzu Spor Bilimleri Fakültesi yapma hedefindeyiz. Bu hedef gerçekleştiğinde toplam 14 fakülte ile eğitim-öğretim anlamında hizmet vermiş olacağız. Üniversitemiz sadece fiziksel gelişimini değil aynı zamanda da bilimsel gelişimini de hızla sürdürmekte. Şu anda dünyada 65 bin üniversite içerisinde Yozgat Bozok Üniversitesi bilimsel yayın ve çalışmalarda ilk 2 bin’in içinde. Bu bizim için ve Yozgat için büyük bir gurur vesilesidir. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ilk 500’e girmesidir ve bu hedef için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da, eğitimin her işin başında geldiğini ve eğitime yapılan yatırımların en kıymetli yatırım olarak gördüklerini söyledi. Bozdağ, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin fakülteleri, yüksekokulları ve meslek yüksekokulları ile Türkiye’nin saygın üniversiteleri arasında yerini aldığını kaydetti. Bozdağ, “Bozok Üniversitesi bugün 20 bini aşan öğrenci sayısı, 2 bini aşan akademik ve idari personeli ile adından da, varlığından da güçlü bir şekilde söz ettirmektedir” diye konuştu.

Bozdağ, “Bugün Türkiye’nin kadim üniversitelerinden Ankara Üniversitesinde ne varsa neredeyse tamamına yakını 2006 doğumlu Bozok Üniversitesinde bulunmaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin 65 bin üniversite içerisinde ilk iki bin üniversite içerisinde yer alması bizi ayrıca onurlandırmış ve gururlandırmıştır. Ben bu vesile ile hem Rektörümüze, hem akademik kadroya hem de öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi fiziki ve diğer imkânları her geçen gün daha da güçleniyor ve güçlenecektir” ifadelerini kullandı.

KAYALAR’A TEŞEKKÜR

Akdağmadeni ilçesine ilk meslek yüksekokulunun eski bakanlardan Lütfullah Kayalar'ın destekleri ile 1997 yılında kazandırıldığını hatırlatan Bozdağ, “Biz de ilçemize Türkiye ve Yozgat’ın en modern binaları arasında yerini alan hem Sağlık Yüksekokulu hem de Meslek Yüksekokulu binalarımızı kazandırdık’’ dedi.

