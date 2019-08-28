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Bozdağ’ın ziyaret turu sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ziyaret turlarını sürdürüyor.

Bozdağ’ın ziyaret turu sürüyor

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ziyaret turlarını sürdürüyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Bozdağ’ın ziyaret turu sürüyor

Yaklaşık bir aydır Yozgat’ta ilçe ve belde ziyaretleri gerçekleştiren Bekir Bozdağ, son olarak Sorgun ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Bekir Bozdağ, Sorgun’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının konuğu oldu. Sorgun Pancar Ekicileri Kooperatifi, Sorgun Taşıyıcılar Kooperatifi ve Sorgun Ziraat Odası’nı ziyaret eden Bozdağ, kooperatif başkanlarından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çiftçi ve üreticinin sorunlarını da dinleyen Bozdağ, ilçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Bozdağ’ın ziyaretlerine AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı da eşlik etti.

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