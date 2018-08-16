Bozdağ’dan STK ziyaretleri

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Yozgat’ta ziyaret turlarını sürdüren Milletvekili Bozdağ, Yozgat Ticaret Borsası, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ve Müstakil İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Yozgat Şubesi’ni ziyaret etti. Bozdağ’ın ziyaretlerine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse de eşlik etti. İlk olarak Müsiad’ın konuğu olan Milletvekili Bozdağ, derneğin Yozgat ile ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada gençlerle de bir araya gelen Bozdağ, bir süre gençlerle sohbet etti. Daha sonra Yozgat Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Milletvekili Bozdağ, Oda Başkanı Mehmet Erkekli ile sohbet etti. Mehmet Erkekli, borsanın yürüttüğü bazı projeler için Bozdağ’dan destek talebinde bulundu. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, daha sonra TSO’yu ziyaret etti. Yozgat TSO Başkanı Sinan Çelik ile sohbet etti. Yozgat’ın içinde bulunduğu ekonomik durum ve dövizdeki dış manipülasyonlarla ilgili görüşlerin dile getirildiği ziyarette, uzun vadede Yozgat’a yapılacak yatırım ve yol haritaları da konuşuldu.