Bozdağ’dan Arslan’a destek

Bekir Bozdağ, Yozgat’ın geçmişteki yanlış imar politikaları yüzünden bugünkü haline geldiğini söyledi.

Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen yıkım ve kamulaştırma çalışmalarıyla, tarihi güzelliklerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaları desteklediğini belirtti.

Bozdağ, özellikle Çapanoğlu Caminin yanlış yapılaşmadan dolayı şehir merkezinde görünmeyecek kadar kaybolduğunu örnek vererek, cami çevresinde başlatılan Odun Pazarı Meydanı projesinin önemine değindi.

Milletvekili Bozdağ, “Çapanoğlu caminin etrafı ne yapılıyor, açılıyor. Camiyi siz yanına gidene kadar göremiyorsunuz binalardan. Neden? Vaktiyle yanlış bir imar politikasıyla Yozgat’ın hazinesi, Yozgat’ın içinde kaybolmuş” dedi.

Bozdağ, caminin yeniden ortaya çıkarılması için belediye çalışma başlattığında bazı çevreler tarafından adeta kıyamet koparıldığını ifade ederek, “Şimdi oraya dokunduğunuzda kıyamet kopuyor. Ne yapacağız? Yozgat’ın hazinesini korumak için adım atmayacak mıyız? Atacağız. Oraları Yozgatlının en övündüğü yerler olarak, tüm insanlığa hizmet verir hale getirmek boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde de Yozgat Belediyesi ve hükümet imkanlarıyla, Yozgat’ın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması için gerekeni yapacaklarını bildiren Bozdağ, “Kimsenin endişesi olmasın. Biz Yozgat’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, belediyeyle hükümet el ele bugüne kadar güzel işler yaptıysak, bundan sonra daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Yozgat’ın çehresi çok değişti, bir metre dahi asfalt yoktu bu şehirde. Bu güzel çalışmalar devam edecek” şeklinde konuştu.

Milletvekili Bozdağ, Kazım Arslan döneminde Yozgat kültürüne 10 konağın armağan edildiğini, 20 konak projesinde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyerek, “Başkanımıza nadide eserlere sahip çıktığı, ihya ve imar ettiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” diyerek konuşmasını tamamladı.

