Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94107
ALTIN
255.840
DOLAR
6.6093
STERLİN
8.4782
EURO
7.6757
Flaş Haber
Korkutan yangın
Kapat

Bozdağ’dan Arslan’a destek

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yürüttüğü kamulaştırma ve yıkım projelerine destek verdi.

Bozdağ’dan Arslan’a destek

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yürüttüğü kamulaştırma ve yıkım projelerine destek verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
148 Okunma
Bozdağ’dan Arslan’a destek

Bekir Bozdağ, Yozgat’ın geçmişteki yanlış imar politikaları yüzünden bugünkü haline geldiğini söyledi.
Bekir Bozdağ, Yozgat Belediyesi tarafından yürütülen yıkım ve kamulaştırma çalışmalarıyla, tarihi güzelliklerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaları desteklediğini belirtti.
Bozdağ, özellikle Çapanoğlu Caminin yanlış yapılaşmadan dolayı şehir merkezinde görünmeyecek kadar kaybolduğunu örnek vererek, cami çevresinde başlatılan Odun Pazarı Meydanı projesinin önemine değindi.
Milletvekili Bozdağ, “Çapanoğlu caminin etrafı ne yapılıyor, açılıyor. Camiyi siz yanına gidene kadar göremiyorsunuz binalardan. Neden? Vaktiyle yanlış bir imar politikasıyla Yozgat’ın hazinesi, Yozgat’ın içinde kaybolmuş” dedi.
Bozdağ, caminin yeniden ortaya çıkarılması için belediye çalışma başlattığında bazı çevreler tarafından adeta kıyamet koparıldığını ifade ederek, “Şimdi oraya dokunduğunuzda kıyamet kopuyor. Ne yapacağız? Yozgat’ın hazinesini korumak için adım atmayacak mıyız? Atacağız. Oraları Yozgatlının en övündüğü yerler olarak, tüm insanlığa hizmet verir hale getirmek boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.
Önümüzdeki dönemde de Yozgat Belediyesi ve hükümet imkanlarıyla, Yozgat’ın tarihi kimliğinin ortaya çıkarılması için gerekeni yapacaklarını bildiren Bozdağ, “Kimsenin endişesi olmasın. Biz Yozgat’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, belediyeyle hükümet el ele bugüne kadar güzel işler yaptıysak, bundan sonra daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Yozgat’ın çehresi çok değişti, bir metre dahi asfalt yoktu bu şehirde. Bu güzel çalışmalar devam edecek” şeklinde konuştu.
Milletvekili Bozdağ, Kazım Arslan döneminde Yozgat kültürüne 10 konağın armağan edildiğini, 20 konak projesinde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyerek, “Başkanımıza nadide eserlere sahip çıktığı, ihya ve imar ettiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı
Bozdağ, Şeker ile ilgili bilgi aldı
AK Parti istişarede bulundu
AK Parti istişarede bulundu
AK Parti İlçe Başkanı denetledi
AK Parti İlçe Başkanı denetledi
Keven, sorun dinledi
Keven, sorun dinledi
Özışık görevinden ayrıldı
Özışık görevinden ayrıldı
İl Başkanı İstifa Etti
İl Başkanı İstifa Etti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim