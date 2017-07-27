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Bozdağ’a hemşeri desteği

Son kabine değişikliği ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcülüğü görevine getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı görevinin ilk haftasında hemşerileri yalnız bırakmadı. 

Bozdağ’a hemşeri desteği

Son kabine değişikliği ile Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcülüğü görevine getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı görevinin ilk haftasında hemşerileri yalnız bırakmadı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
27 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Bozdağ’a hemşeri desteği

Ak Parti Yozgat İl, ilçe teşkilatları, belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri ile birlikte Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Ak Parti Yozgat İl, ilçe teşkilatları, belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri ile birlikte Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, AK Parti ilçe başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu bir heyet, Başbakan Yardımcısı Bozdağ ile bir süre görüştü. 
Kabine revizyonu sonrası Başbakan Yardımcılığı görevini alan Bekir Bozdağ'ı makamında ziyaret eden heyet, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu, Yozgat’ın beklentilerine yönelik hazırlanan dosya da teslim edildi.


 

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