Bozdağ ziyaretlerini sürdürüyor

Bozdağ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ile birlikte Şefaatli ilçesini gezdi. Heyette, İl Başkan Yardımcıları Nurullah Nurdoğan ve Suat Tinel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de hazır bulundu. Bozdağ, teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımlarıyla teşkilat buluşması yaptı. Bozdağ, esnaf ziyaretinde bulundu. Bozdağ, Yozgat’ta da Bozok Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroğlu’na yeniden seçilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bozdağ, il merkezinde de çeşitli ziyaretler ile birlikte esnafı da gezdi.