Bozdağ Yozgat basınını ağırladı

Ankara Gölbaşı Hakimevi’nde misafir ettiği Yozgatlı gazetecilerle kentin sorunları, yapılan veya yapılacak yatırımlar hakkında konuşan Bakan Bozdağ, gazetecilerin sorun ve taleplerini de dinledi. Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında, gazetecileri Ankara’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisinin de katıldığı 25 Mayıs Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ev sahipliğinde gerçekleşen, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı'nın da bulunduğu toplantı hakkında gazetecilerin sorusunu cevaplandırdı. Bakan Bozdağ, söz konusu toplantının her ay düzenli olarak yapılacağını ve toplantıların Yozgat’ın bekleyen yatırımlarının hızla halledilmesini, devam edenlerin de hızla bitirilmesini sağlayacağını dile getirdi. Bu toplantıda Yozgat ile ilgili konuları genel olarak masaya yatırdıklarını ve değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Bozdağ, Yozgat’ın hem siyasi hem ekonomik hem de merkezi hükümetin ve belediyelerin yatırımını ele aldıklarını vurguladı. Tek parti gibi bir çalışma anlayışı içerisinde olduklarının altını çizen Bozdağ, ‘’Hem AK Partili hem MHP’li belediyelerin çalışmalarını, diğer partilerden olan belediyelerimizin de yatırımlarını aynı şekilde hepsini takip etme konusunda genel bir değerlendirme oldu. Bu takiplerin sonuçları muhtemeldir önümüzdeki zaman içerisinde ortaya çıkacaktır. Genel bir çerçeveyi ve ilkeleri konuştuk’’ dedi. Bakan Bozdağ, söz konusu toplantının Yozgat’ta önemli katkılara vesile olacağını belirtti. Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezinin Resmi Açılış Töreni’nin 31 Mayıs Salı günü yapılacağını bildiren Bozdağ, ‘’Orası da ayrı bir istihdam kapısı oldu. 2022 yılından şu ana kadar bin 580 kişiye burada eğitim verildi. Bizdeki eğitimler 1 haftalık, 2 haftalık, aylık düzene göre oluyor. Yılsonuna kadar 5 bin 140 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Eğitime gelen personeller aynı zamanda Yozgat’ı da geziyorlar. Yozgat’a katkıları olacak. Burada ciddi bir akademik kadro da oluşuyor ve ayrı bir üniversite oldu burası. Ülkemize ve memleketimize hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Yapılan her eserin Yozgat’a, Yozgat’ın istihdamına katkısı olduğunun altını çizen Bozdağ, ‘’Bozok Üniversitesinin 3 bin civarında öğrencisi, tek profesör vardı, 200 küsür çalışanı vardı. Ama şu anda Bozok Üniversitesi, 3 bin 500 civarında çalışanı var sadece. Akademisyen sayısı neredeyse bini aştı. 20 binin üzerinde öğrencisi var. Yüksek öğrenimde 2 yurdumuz vardı, biri kamu biri özeldi. Bu kadar öğrenci yurtlar olmasa evlerde kalsaydı, kiralar daha fazla kira ederdi. Bir yandan TOKİ’den kazandırılan konutlar, öte yandan merkeze 7 tane ilave yurt yaptık, ilçelere de yaptık. Şu anda kız öğrencilerin Yozgat’ta barınma sorunu sıfır. Erkeklerin barınma sorununu da zaman içerisinde çözüyoruz. Bu, 3 bin 500’ün üzerinde istihdam yaptı Yozgat’a. Bu kadar gelen de para harcıyor, bu kadar da maaş giriyor’’ ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM MERKEZLERİ YOZGAT’A ÇOK KATKI SAĞLAYACAK'

Bozdağ, Şehir Hastanesi yapıldığında, Yozgat’ın bütün sağlık tesislerinde bin 600 civarında çalışanın olduğunu, şu anda Şehir Hastanesinde 6 bin 500 civarında istihdamın olduğunu bildirerek, şöyle devam etti: ‘’Hem Bozok Üniversitesi hem Adalet Eğitim Merkezi hem Diyanet Eğitim Merkezi hem de Polis Meslek Eğitim Merkezi esasında bu dördünün bir arada olduğu il, Ankara, İstanbul dışında yok. Hepsi bizde Allah’a şükür var. Buralar ileride Yozgat’a daha çok katkı sağlayacak. Zaman içerisinde kadrolar da çalışmalar da artıyor."

‘YOZGAT İLE ANKARA’YI BİRLEŞTİRECEK’

Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi ile ilgili konuşan Bozdağ, Elmadağ çevresinde zeminden kaynaklı sorunların olması nedeniyle açılışın geciktiğini aktardı. Bozdağ, ‘’Seçimden önce hızlı trene Yozgatlı hemşerilerimizin binmesini arzu ediyoruz. Hızlı tren Yozgat’la Ankara’yı birleştirecek bir proje. Sincan’dan Sıhhiye banliyö trenine gelene kadar Yozgat’tan Ankara’ya gelinebilecek. Muhtemelen hafta sonları Yozgat daha kalabalık olacaktır. Ankara’da çok ciddi sayıda hemşerilerimiz var. Bu açıdan bakarsak Yozgat’ın buradan büyük faydası var. Hızlı trenin Yozgat’a katacakları ve Yozgat’ın bundan istifa edecekleri hususunda da kafa yormamız gerekiyor. ‘Ne değişecek Yozgat’ta, nasıl değişecek, biz o değişime nasıl yön veririz?’ Onun üzerinde de durmamız gerekiyor, duruyoruz zaten’’ dedi.

Hem havaalanının hem yeni organize sanayi bölgesinin, hepsinin Yozgat’a yeni şeyler katacağını dile getiren Bozdağ, kendilerinin bu değişim çizgisini ileri taşımaları gerektiğini vurguladı.

‘HAVAALANI HER YERİ YOZGAT’A YAKLAŞTIRACAK

Bakan Bozdağ, Yozgat’ta yapımı devam eden havaalanıyla ilgili şunları söyledi: ‘’İnşallah havaalanı bittiği zaman da İstanbul ve Avrupa üzerine bir uçuş yapılacak. Orası bize ulaşım bakımından bir fayda sağlayacak ama ondan da öte yatırımcıların şu anda çoğunun özel uçağı var, helikopter kiralama imkanı olan var, uçak kiralama imkanı olan var. Bunların hepsi mümkün. Bunlar Yozgat’a İstanbul’dan hemen bir saatte gelip bir saatte dönebilecekler. Bu, Yozgat’ı her yere yaklaştıracak her yeri de Yozgat’a yaklaştıracak."

‘BİR OLDUĞUMUZDA DAHA İYİ BİR NOKTAYA GİDİYORUZ’

Bozok Organize Sanayi Bölgesi’nin havaalanına çok yakın olduğunu anımsatan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı: ‘’İş adamı gelecek, oradan oraya gidecek. Orası bittiği zaman da buranın kabulü öbür OSB’yi de doldurmak için bir vesile olacak. Bir projeye inanmak ve o projeye sahip çıkmak bizim netice almamıza yol açıyor. Bir olduğumuzda biz meseleyi çözüyoruz, daha iyi bir noktaya gidiyoruz.’’ •Haber Merkezi•