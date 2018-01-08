Bozdağ, Yerköy’de konuştu

Merkez hakkında ilgililerden bilgi aldı. Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu ile de görüşen Bozdağ, daha sonra AK Parti Kadın Kolları kongresine katılarak yaptığı konuşmada, "Ortada bir tiyatro var. Senaristinin FETÖ, CIA, FBI olduğu bir tiyatro var. Bu tiyatronun içerisinde rol alan aktörler, birisi mahkemenin hakimi, o da FETÖ'cülerle iş birliği içerisinde, figüranlar ise FETÖ'nün firari teröristleri, el birliği ile bu tiyatroyu orada oynuyorlar ve oynatıyorlar. Buradan biz bir adalet beklemeyiz" dedi.

Yerköy Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yerköy İlçe Kadın Kolları 5'inci Olağan Kongresi'nde ABD'de görülen Reza Zarrab davasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozdağ, "Davanın hakimi 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'cülerin bir organizasyonu ile 2014 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye bir konferansa getiriliyor. Orada moderatörlük yaptırılıyor, röportaj yapıyor ve konuşmaları var’’ diye konuştu.