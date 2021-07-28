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Bozdağ, sorun dinledi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ilçe ziyaretleri kapsamında Akdağmadeni ilçesini ziyaret ederek, sorun dinledi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:14
Bozdağ, sorun dinledi

Akdağmadeni sanayi kavşağında karşılanan Bozdağ, Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı. Yozgat Milletvekili Bozdağ, Akdağmadeni Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam İrem Baha Yağan’dan, Akdağmadeni Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Nezih Yalçın’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akdağmadeni ilçesi mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelen Bozdağ ile birlikte Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz muhtarların sorunlarını dinledi. Bozdağ’a, Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Ak Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Ak Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla da eşlik etti.

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BozdağSorun Dinledi
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