Bozdağ, sorun dinledi

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ilk olarak Sorgun Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Bahadır Güneş’ten bilgi aldı. Bozdağ, İlyas Arslan Kültür Merkezi’nde mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi, hem sorunları dinledi hem de sorunların çözümü yönünde girişimlerde bulundu. Toplantıya Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç da katıldı. Bozdağ, Sorgun Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci’den belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.